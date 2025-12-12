OM : De Zerbi sème le doute pour une arrivée en janvier

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait une annonce intrigante ce vendredi en conférence de presse. Il temporise pour le retour d’Amine Gouiri.

OM : De Zerbi entretient le flou pour Amine Gouiri

L’Olympique de Marseille devra patienter avant d’être fixé pour Amine Gouiri. L’attaquant algérien a été opéré de l’épaule en octobre dernier. Et il est déjà en phase de rééducation à Doha. Amine Gouiri ambitionne même de disputer le Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, prévu le 8 janvier au Koweït.

Cette perspective a enflammé les supporters de l’OM. Car son retour permettrait de compenser l’absence de Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais sera en sélection afin de disputer la CAN 2025. Le retour d’Amine Gouiri offrira donc à Roberto De Zerbi une solution de rechange en attaque.

À voir

Mercato OM : Un échange avec N’Golo Kanté affole Marseille

Lire aussi : Coup de théâtre à l’OM : De Zerbi justifie un choix explosif

Mais l’entraîneur de l’OM vient de jeter un coup de froid sur ce dossier. « Un retour de Gouiri en janvier ? Je sais que les temps de récupération prennent du temps. Les délais après l’opération sont de trois mois pour ce genre d’opération à l’épaule », a-t-il répondu.

Il faudra patienter Facundo Medina et Hamed Junior Traoré

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille rappelle que les temps de guérison sont parfois très longs. Cette déclaration vise donc à calmer les ardeurs de chacun. Et l’incertitude ne concerne pas seulement Amine Gouiri.

Le technicien italien ignore aussi la date précise du retour de deux autres joueurs. Facundo Medina et Hamed Junior Traoré sont actuellement à l’infirmerie. « Je ne sais pas non plus quand Facundo Medina et Hamed Traoré reviendront », a-t-il ajouté.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Un échange avec N’Golo Kanté affole Marseille

À voir

Stade Rennais : Bras de fer entre Seko Fofana et Habib Beye ?

OM : La nouvelle sortie fracassante de Mbemba sur Marseille

Grosse annonce à l’OM : Le nouveau Mesut Özil est là !