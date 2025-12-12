Mercato : 150M€ pour Michael Olise, le PSG lance l’offensive

Malgré un long contrat courant jusqu’en juin 2029, le Bayern Munich va-t-il parvenir à garder Michael Olise au-delà de cette saison 2025-2026 ? Le PSG serait prêt à faire une folie pour le crack français de 24 ans.

Mercato : Le PSG surveille la situation de Michael Olise

Depuis son arrivée à l’été 2024 contre un chèque de 53 millions d’euros, Michael Olise brille avec le Bayern Munich. Auteur de 12 buts et 16 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues, l’ancien ailier de Crystal Palace attise les convoitises des plus grands clubs européens, dont le Paris Saint-Germain, qui suit avec grande attention son dossier.

Désireux de franciser davantage son effectif, le club de la capitale aimerait s’offrir les services du numéro 17 bavarois. Selon les informations de Kicker, des cadors de Premier League seraient disposés à investir jusqu’à 100 millions d’euros pour recruter Olise.

À voir

Stade Rennais : Bras de fer entre Seko Fofana et Habib Beye ?

Lisez aussi : Michael Olise au PSG ? L’annonce officielle du Bayern Munich

Le quotidien sportif allemand poursuit en rapportant que le Paris SG et un club espagnol, dont le nom n’a pas non plus filtré, surveillent également avec attention le dossier. De son côté, le Rekordmeister ne veut pas entendre parler d’un départ de son joueur, mais Nasser Al-Khelaïfi pourrait faire sauter la banque pour tenter de faire craquer les Allemands.

Michael Olise, la prochaine folie du Qatar ?

Champion d’Europe en titre, le Paris Saint-Germain veut continuer à demeurer au sommet du football européen. Luis Campos pourrait donc disposer de moyens suffisants pour poursuivre le renforcement de l’équipe de Luis Enrique. Si le nom de Marcus Rashford est revenu à la surface ces derniers jours, c’est plus Michael Olise qui fait vraiment rêver le Qatar pour les Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG connaît déjà la réponse de Michael Olise !

À voir

OM : De Zerbi sème le doute pour une arrivée en janvier

Et comme le rapporte le site espagnol Fichajes ces dernières heures, le PSG semble prêt à formuler une offre « historique », à hauteur de 150 millions d’euros, pour déloger Michael Olise de Munich. Reste maintenant à voir si l’idée de récupérer un chèque représentant trois fois plus le montant investi pour son arrivée il y a un peu plus d’un an peut faire craquer les décideurs du Bayern Munich.