Mercato PSG : Kolo Muani, le Paris SG piégé par la Juve !

Le feuilleton Randal Kolo Muani au PSG a tourné à l’avantage de la Juventus. Alors que le Paris SG croyait avoir trouvé une solution, la Vieille Dame a changé son plan en toute fin de mercato, laissant Paris face à un cruel dilemme.

Mercato PSG : La Juve écarte Kolo Muani pour Openda

Prêté à la Juventus lors de la seconde partie de saison dernière, Randal Kolo Muani semblait promis à un nouveau bail en Serie A. Les discussions entre Paris et Turin avaient bien avancé, au point que le deal paraissait imminent. Mais dans les ultimes heures du mercato, la Juve a brusquement fait marche arrière pour miser sur Loïs Openda.

Résultat : le PSG, pris de court, a dû dégainer un plan B et a envoyé son attaquant à Tottenham. Une décision subie plus que choisie, qui laisse un parfum amer du côté de la capitale française.

Bucchioni : « La Juve en a profité »

Vu d’Italie, le choix de la Juventus est salué. Pour le journaliste transalpin Enzo Bucchioni, l’affaire est limpide. « Je pense que la Juve en a profité ; son impact n’a jamais dépassé deux ou trois matchs. Elle est en difficulté en championnat italien », confiait-il au micro de TMW Radio.

Et de poursuivre, presque avec gourmandise : « La Juve dispose désormais d’une excellente attaque, et Tudor peut laisser libre cours à son imagination. Ils ont redécouvert Vlahovic, la vraie perle, ainsi que Bremer. Si Thiago Motta avait eu Bremer, ils auraient été en sécurité. » Une sentence qui résonne comme un uppercut pour le PSG.