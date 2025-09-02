Mercato PSG : Découvrez les coulisses du dossier Kolo Muani

Au lendemain de la fermeture du mercato estival, certains médias sont revenus sur le feuilleton de l’attaquant du PSG, Randal Kolo Muani, pressenti à la Juventus Turin et finalement envoyé à Tottenham.

Mercato PSG : Kolo Muani plombé par un problème d’égo

Fortement pressenti à la Juventus Turin après son prêt de l’hiver passé, Randal Kolo Muani va finalement passer cette saison 2025-2026 sous le maillot de Tottenham. Après trois mois de discussions, les dirigeants parisiens et leurs homologues turinois étaient parvenus à un accord autour d’un prêt payant de 10 millions d’euros assorti d’une option d’achat obligatoire à 50 millions d’euros, soit un total de 60 millions d’euros.

Lisez aussi : Le PSG prête Kolo Muani et boucle une arrivée surprise !

À voir

ASSE Mercato : Le Paris FC ne lâche pas prise après Stassin

Mais contre toute attente, le deal a capoté et l’attaquant de 26 ans a dû se résoudre à filer en Premier League afin d’éviter de passer six mois sans compétition, puisqu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Présent sur les antennes de RMC, Fabrice Hawkins a évoqué un problème d’égo entre les décideurs du Paris Saint-Germain SG et leurs homologues de la Vieille Dame pour expliquer le revirement constaté dans le dénouement du dossier Kolo Muani.

« Une guerre d’égo tout simplement entre les patrons des deux clubs. Ils se sont mis d’accord et finalement un a voulu changer, l’autre n’a pas apprécié. Il y a eu une guerre d’égo qui n’a pas profité au joueur », a expliqué le journaliste dans l’After Foot, lundi soir.

Lisez aussi : Mercato : Après Kolo Muani, le PSG vend un autre attaquant

À voir

Mercato : L’OM n’a pas fini, d’autres transferts attendus !

De son côté, La Gazzetta dello Sport rapporte que Luis Campos, conseiller sportif parisien, aurait passé un ultime coup de fil à Damien Comolli dans la nuit du dimanche à lundi, à 3h, mais le directeur général de la Juve n’a pas donné suite, puisqu’il s’était déjà positionné pour recruter Loïs Openda du RB Leipzig pour 40 millions d’euros.

Randal Kolo Muani a donc été prêté à Tottenham sans option d’achat, mais contre une enveloppe de 5 millions d’euros. Reste maintenant à voir si le natif de Bondy parviendra à convaincre les Spurs de négocier un transfert définitif à l’issue de la saison.