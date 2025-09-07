Mercato OM : De Zerbi vers la sortie, un ancien de Marseille arrive

La Canebière tremble encore une fois. A l’OM, Roberto De Zerbi est annoncé sur le départ, malgré un contrat qui court jusqu’en 2027. Et pour le remplacer, un ancien de la maison marseillaise serait déjà pressenti.

Mercato OM : De Zerbi, un avenir déjà compromis ?

Le technicien italien traverse une zone de turbulences. Ses débuts de saison en dents de scie fragilisent son assise, dans un club où la patience est une denrée rare. Nicolas Vilas, journaliste reconnu, ne mâche pas ses mots : « De Zerbi va se barrer, il ne va pas la finir sa saison. Un entraîneur qui fait deux ans de suite, ça n’existe pas à l’OM, à moins de s’appeler Rudi Garcia », prédit-il.

Le constat est clair : même si l’Olympique de Marseille reste européen, l’usure psychologique pourrait l’emporter. La relation entre l’entraîneur et son environnement s’effrite, et l’hiver pourrait être fatal à l’Italien selon les prédictions de Nicolas Vilas.

Habib Beye, la piste marseillaise qui emballe

L’ancien défenseur de l’OM, aujourd’hui sur le banc du Stade Rennais, est déjà perçu comme l’homme providentiel. Pour Nicolas Vilas, le scénario est limpide : « Moi je t’écris l’histoire, Rennes va faire sa saison… Beye va qualifier le club breton en coupe d’Europe et il va recevoir un coup de téléphone de Longoria ou de Benatia », dit-il avec assurance.

Un retour romantique, presque écrit d’avance. Beye connaît le Vélodrome, ses exigences, ses passions dévorantes. Le public marseillais, toujours avide d’icônes, pourrait voir en lui une incarnation parfaite : jeunesse, identité, et une histoire qui boucle la boucle. Entre désillusion italienne et rêve phocéen, l’OM s’apprête peut-être une fois de plus à écrire un nouveau chapitre, toujours imprévisible, souvent électrique.