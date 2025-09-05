OM : Frisson à Madrid, De Zerbi arrive avec un soutien XXL !

Dans moins de deux semaines, l’OM affrontera le Real Madrid en Ligue des champions. Roberto De Zerbi bénéficiera d’une mobilisation exceptionnelle pour ce duel européen.

Real Madrid-OM : De Zerbi pourra compter une forte mobilisation à Bernabéu

Pour son retour en Ligue des champions, l’Olympique de Marseille n’a pas été épargné. Ce 16 septembre, l’OM se déplacera au Santiago Bernabéu pour affronter le Real Madrid, un des favoris de la compétition. Les hommes de Roberto De Zerbi n’abordent pas encore ce choc dans les meilleures conditions. Ils sont 10es de Ligue 1 avec 2 défaites en 3 matchs.

Lire aussi : Ligue des champions : Gros frisson à l’OM après le tirage

Les tensions en interne, marquées par le départ Jonathan Rowe et Adrien Rabiot, sont pointées du doigt. Toutefois, l’espoir de briller sur la scène européenne enflamme déjà les supporters de l’OM. Et ce soutien ne se fera pas attendre. Ici Provence rapporte en effet que le parcage visiteurs du stade madrilène sera plein à craquer. Avec 3800 supporters de l’OM attendus pour ce duel.

Un défi immense, mais pas impossible

Une demande d’agrandissement aurait même été formulée, ce qui pourrait porter le nombre de fans à 4000. De nombreux supporters, n’ayant pas obtenu de place dans le parcage visiteurs, auraient acheté des billets ailleurs dans le stade. Cela devrait augmenter le contingent marseillais. Ce soutien massif sera nécessaire face à l’immense défi que représente le Real Madrid.

À voir

FLASH Mercato : Le PSG officialise un transfert record !

Lire aussi : De Zerbi s’emballe : l’OM frappe fort sur le mercato !

A noter que l’histoire n’est pas favorable à l’OM. Les Olympiens ont perdu leurs quatre précédentes confrontations face aux Merengues. Même si cette mission sera immense, elle n’est pas impossible. Les Olympiens compteront sur la ferveur de leurs supporters pour tenter de créer l’exploit face au géant espagnol.