ASSE : Horneland lâche un indice sur le futur de Ben Old

Présent en conférence de presse d’avant-match avec Ben Old, l’entraîneur de l’ASSE a fait une annonce forte concernant l’ailier des Verts.

ASSE : Ben Old repositionné comme arrière adroit

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a annoncé le possible repositionnement de Ben Old en défense, après sa prestation jugée satisfaisante face à l’USL Dunkerque. L’ailier néo-zélandais avait dépanné au poste d’arrière gauche à la suite de la blessure d’Ebenezer Annan (36e), lors de la 16e journée de Ligue 2, samedi dernier.

« Je suis très heureux de ce que Ben Old a produit pendant 60 minutes à Dunkerque, où il a montré son potentiel même à ce poste de latéral gauche. Il a beaucoup combiné, notamment avec Florian Tardieu », a apprécié le coach de l’AS Saint-Etienne. « Je pense qu’il peut avoir un joli futur à ce poste », a indiqué Eirik Horneland, avant d’annoncer la couleur : « C’est lui qui débutera face à Bastia ».

Pour rappel, Ebennezer Annan est touché à la cheville. Il ne rejouera pas avant 2026. Interrogé sur son éventuel nouveau poste, le numéro 11 de l’ASSE a déclaré : « Ce n’était pas habituel pour moi d’évoluer à ce poste d’arrière gauche. J’ai touché de nombreux ballons, plus que dans le rôle d’ailier. C’est trop tôt pour dire si je peux me projeter dans ce rôle. Pour le moment, je ne me concentre que sur le prochain match avec l’envie de bien faire les choses. »

