ASSE : Deux bonnes nouvelles tombent avant la reprise !

A l’ASSE, la trêve internationale apporte enfin un souffle positif. Le club du Forez, freiné ces dernières semaines par des pépins physiques, retrouve des sourires à l’approche de la reprise en Ligue 2.

ASSE : Dennis Appiah rassure tout le vestiaire

Absent surprise lors du déplacement à Boulogne-sur-Mer, Dennis Appiah avait semé l’inquiétude dans les rangs stéphanois. Indispensable dans le couloir, le défenseur a entamé sa réathlétisation. Une étape cruciale qui éloigne le spectre d’une longue indisponibilité et redonne un brin de sérénité au staff.

Cette reprise progressive tombe à pic pour un collectif déjà mis à rude épreuve. Horneland, contraint de jongler avec des solutions temporaires, pourra bientôt compter sur l’expérience d’Appiah. Un retour programmé qui s’annonce précieux dans une saison où chaque détail pèse lourd.

Ebenezer Annan suit le même chemin

Touché à la cheville dès sa troisième titularisation, Ebenezer Annan avait laissé un vide béant dans le couloir gauche. Sa blessure avait contraint le technicien stéphanois à revoir ses plans défensifs, parfois bricolés, souvent fragilisés. Mais la bonne nouvelle est là : le Ghanéen a repris le travail foncier.

Pour Horneland, ce double signal est un bol d’air. Son équipe, souvent contrainte à des ajustements d’urgence, pourra retrouver un équilibre défensif plus naturel. Et si le mercato estival avait apporté des renforts, c’est bien le retour des forces vives qui pourrait redonner à l’ASSE l’élan nécessaire dans sa lutte vers un retour en Ligue 1.