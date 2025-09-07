FC Nantes : Blessé, Luis Castro prend une décision radicale

Touché physiquement mais pas dans ses convictions, Luis Castro a décidé de maintenir le cap. L’entraîneur portugais a fermé la porte à tout renfort, même face aux incertitudes qui entourent le FC Nantes.

FC Nantes : Luis Castro, un entraîneur fidèle à sa ligne

Le mercato estival désormais refermé, certains clubs de Ligue 1 profitent encore du marché des joueurs libres. Mais pas question pour le FC Nantes de s’y engouffrer. Selon Ouest-France, Luis Castro a tranché : aucun joker médical ou offensif ne viendra renforcer les Canaris. Une décision ferme, qui confirme la volonté du technicien portugais de miser sur la stabilité.

Lire aussi : FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro

Nommé cet été, Castro veut bâtir un groupe resserré, soudé, capable de répondre présent sans dépendre de solutions de dernière minute. Un pari risqué, surtout dans un championnat où les blessures et suspensions peuvent rapidement chambouler les plans. Mais le coach assume : l’effectif actuel doit suffire.

Pas de joker, pas de dépenses inutiles pour le FCN

Cette décision, si elle séduit les dirigeants attachés à une gestion prudente, laisse les supporters perplexes. Après un début de saison mitigé et la blessure de l’entraîneur lui-même lors d’un match interne, beaucoup espéraient une arrivée pour insuffler un vent nouveau. Finalement, Castro préfère miser sur la progression interne et la jeunesse du vestiaire.

À voir

ASSE : Deux bonnes nouvelles tombent avant la reprise !

Lire aussi : ALERTE INFO FC Nantes : Double coup dur pour Luis Castro !

Pas de pari financier, pas de joueur en manque de rythme à relancer : la ligne est claire. Nantes avance avec ses forces du moment. Mais ce choix radical pourrait vite être remis en question si les résultats tardaient à décoller. Car en football, la patience a ses limites.