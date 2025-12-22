L’ASSE sombre encore, Horneland au bord du craquage !

C’est sans doute la défaite de trop pour Eirik Horneland. L’ASSE s’incline face à Nice et quitte la Coupe de France, poursuivant une saison déjà délicate en Ligue 2. Le Norvégien, dépassé par les événements, voit ses certitudes vaciller.

ASSE : Une Coupe de France qui vire au cauchemar

Les Verts avaient l’occasion de relancer une saison morose en Ligue 2 et de raviver la flamme auprès de leurs supporters. Mais face à Nice, malgré un stade privé de public à l’Allianz Riviera, l’ASSE n’a jamais trouvé la bonne formule. La défaite 2-1 scelle une élimination cruelle et souligne les limites persistantes de l’équipe stéphanoise.

Pour Horneland, cette sortie prématurée est une nouvelle source de frustration. « Ce match, c’est notre réalité depuis un an », confie-t-il, amer. Et pour cause : depuis plusieurs mois, ses Verts oscillent entre éclairs d’attaques séduisantes et déficiences défensives inquiétantes.

Horneland à bout de souffle

Le technicien norvégien, connu pour son franc-parler, ne cache plus ses inquiétudes : « J’ai vu des bonnes choses ce soir mais aussi des problèmes récurrents depuis le début de saison. Vous pouvez marquer, vous pouvez attaquer mais quand vous concédez des buts, ça ne sert à rien ». Pour lui, le problème dépasse la simple tactique.

Il s’agit de mentalité, de régularité et d’engagement : « Cela doit venir à l’entraînement, ça doit venir dans la personnalité des joueurs et cultiver cela. Cela demande de l’engagement, du caractère et un travail quotidien. » La mission est claire : trouver un équilibre entre une attaque séduisante et une défense solide, sous peine de voir l’ASSE stagner encore longtemps.

Objectif Ligue 1 : une urgence

Avec une deuxième place actuelle en Ligue 2, la priorité reste désormais la montée. Mais Horneland sait que le temps joue contre lui. « On a de la difficulté à s’appuyer sur une ligne défensive stable. Pour devenir meilleurs, on doit trouver le bon équilibre entre attaque et défense », insiste-t-il. La patience des supporters est elle aussi à rude épreuve.

Chaque défaite rappelle que Saint-Etienne doit se réinventer rapidement. Si la Ligue 1 s’éloigne, la pression sur Horneland pourrait atteindre un point de non-retour. Une chose est sûre : l’ASSE est loin d’avoir dit son dernier mot, mais le chemin vers la rédemption s’annonce semé d’embûches.

