Mercato Chelsea : Andrey Santos, l’offre était pourtant XXL

Andrey Santos sort d’un prêt fructueux au RC Strasbourg. Une offre XXL venue d’Arabie Saoudite pour un transfert est arrivée sur la table de Chelsea, mais elle a été refusée par le Brésilien.

Mercato Chelsea : Le sacrifice d’Andrey Santos pour le Brésil

Milieu de terrain central, le Brésilien Andrey Nascimento dos Santos, dit Andrey Santos, a bien aidé le RC Strasbourg à se maintenir et à arracher une place en tour de qualification pour la Ligue Europa Conférence. Après les services rendus au club du Grand Est, il a retrouvé le maillot de Chelsea, son club qui l’avait prêté en Ligue 1 pour lui permettre de s’aguerrir.

Lire aussi : Mercato PSG : Une première décision tombe pour Andrey Santos

À voir

Mercato OL : Malick Fofana dit tout sur son transfert raté !

Mais ce retour à Chelsea aurait pu ne jamais se faire puisqu’une offre alléchante de dernière minute aurait pu le détourner vers l’Arabie saoudite. Le milieu de terrain l’a confirmé à Trivela, en disant : “L’offre est arrivée, mais j’ai immédiatement refusé…”

Le natif de Rio de Janeiro (Brésil) poursuit un rêve, celui de porter les couleurs de la sélection nationale. Il estime que Chelsea peut bien plus facilement lui permettre d’atteindre cet objectif qu’un club d’Arabie saoudite. L’offre annoncée très généreuse par les médias n’a donc pas altéré la soif du maillot brésilien d’Andrey Santos, qui a à juste titre été convoqué pour l’actuel rassemblement, et compte 3 matchs de Premier League dans les jambes cette saison.