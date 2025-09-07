Mercato OM : Gros plan de Benatia pour remplir les caisses

Pour ce mercato d’été, l’OM a fait carton plein dans le sens des arrivées en recrutant jusqu’à 12 nouveaux joueurs. Mehdi Benatia est maintenant engagé dans une nouvelle démarche de vente de joueurs afin de remplir les caisses de l’écurie phocéenne.

Mercato : A l’Olympique de Marseille, encore 4 joueurs sur le départ

Si la fin du mercato estival en France acte la fin de l’arrivée de nouveaux joueurs dans les clubs, les départs, notamment à l’OM, eux restent d’actualité jusqu’au 16 septembre prochain. Il faut noter que des marchés restent ouvert jusqu’à cette date, notamment au Qatar. Mais plus proche, la Belgique est à 24h de la clôture de son mercato.

Lire aussi : Mercato OM : Benatia négocie trois transferts en PL !

À voir

Mercato OL : Malick Fofana dit tout sur son transfert raté !

L’Arabie Saoudite est toujours en mode mercato jusqu’au 11 de ce même mois sans parler de la Grèce et la Russie qui ne fermeront qu’un jour plus tard. Voici donc les opportunité dont pourrait encore se servir Mehdi Benatia pour faire partir des joueurs au nombre de 4.

Amine Harit n’a jamais trouvé le moyen de confirmer durablement les attente à cause de la succession de blessures qui contrarient ses plans de carrière. Ruben Blanco n’est pas dans les plans de Roberto De Zerbo tout comme Neal Maupay ou Pol Lirola, tous absents de sa liste de joueurs retenus pour le mercato.

Lire aussi : INFO OM : Benatia tente un gros coup pour la fin du Mercato

À voir

Mercato Chelsea : Andrey Santos, l’offre était pourtant XXL

Si des touches existent pour certains joueurs, d’autres n’ont eux aucune porte de sortie, ce qui pourrait rendre difficile leur départ. C’est là que le conseiller sportif de l’OM va avoir du pain sur la plan avant la fermeture des marchés.