Mercato FC Nantes : Accord conclu pour Lomboto ?

En grande difficulté en Ligue 1, le FC Nantes prépare déjà son mercato hivernal afin de renforcer son effectif. Les dirigeants nantais se sont penchés sur Julien Lomboto, jeune défenseur central français évoluant actuellement au Portugal.

Mercato FC Nantes : Kita lorgne Julien Lomboto

La situation sportive du FC Nantes est préoccupante. Après une première moitié de saison très compliquée, Luis Castro a été écarté de ses fonctions, conséquence de résultats insuffisants. À la trêve, le FCN pointe à la 17e place, avec seulement deux victoires en seize rencontres de championnat.

Malgré cette crise, quelques motifs de satisfaction subsistent, à l’image de Tylel Tati. Le jeune défenseur central s’est déjà distingué, au point d’attirer plusieurs convoitises. Un départ dès le mois de janvier n’est pas à exclure, poussant la direction nantaise à anticiper. Dans cette optique, Julien Lomboto (23 ans) figure parmi les pistes étudiées. Selon Top Mercato, le joueur de Rio Ave, formé au RC Strasbourg, plaît pour son potentiel. Utilisé à trois reprises en Liga Betclic cette saison, il est valorisé à environ 400 000 euros.

Un dossier toutefois loin d’être simple. En fin de contrat en juin prochain, Lomboto a récemment décliné une offre de prolongation de quatre ans proposée par son club. Une situation contractuelle qui attise les convoitises, aussi bien au Portugal qu’à l’étranger. Le FC Nantes devra donc composer avec une concurrence sérieuse s’il souhaite avancer sur ce dossier.

