Mercato OM : Accord bouclé pour Gessime ?

La direction de l’OM fonce sur le jeune crack marocain, Gessime Yassine pour le mercato hivernal. Des clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato OM : Gessime Yassine attendu à Marseille cet hiver ?

L’OM suit de près Gessime Yassine depuis plusieurs mois, mais le dossier s’annonce de plus en plus compliqué. Le jeune ailier de Dunkerque attire désormais l’attention de plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe. Le Marocain confirme cette saison tout son potentiel. Il a fait trembler les filets à deux reprises et a délivré 7 passes décisives en 14 apparitions toutes compétitions confondues.

La semaine dernière, le Lionceau a encore livré de performance XXL en Coupe de France. Ses statistiques poussent le directeur de football de l’OM, Medhi Benatia à s’intéresser à lui pour ce mercato hivernal. Mais la concurrence est rude. De nombreux prétendants se bousculent pour chiper Gessime Yassine.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos accélère pour deux cracks !

Lire aussi : Mercato : L’OM sabote un accord de l’OL, le duel débute !

Selon La Voix du Nord, le LOSC est désormais entré dans la course, tout comme le RC Strasbourg. Valorisé à 6 millions d’euros sur Transfertmarkt, l’international U20 marocain est ouvert à un départ. La concurrence ne se limite pas seulement à la France. En Allemagne, plusieurs clubs surveillent attentivement sa situation, parmi lesquels le RB Leipzig, le Werder Brême, Hoffenheim et Mayence. Autant de prétendants qui compliquent sérieusement la tâche de l’OM dans ce dossier.

Lire la suite sur l’OM

Mercato OM : Une pépite de Marseille vers la Premier League !

Mercato OM : Benatia négocie un transfert surprise en Serie A

À voir

Mercato ASSE : Des pistes en Ligue 2 pour Saint-Etienne

Mercato : De Zerbi insiste, l’OM dégaine une offre pour un crack