OL Mercato : Endrick arrive à Lyon, Textor s’enflamme

Le prêt d’Endrick à l’OL a fait réagir John Textor, ancien président du club rhodanien et propriétaire de Botafogo au Brésil.

Mercato : Textor se réjouit de la tradition brésilienne à Lyon

L’OL a obtenu le prêt d’Endrick, pour une durée de six mois, soit de janvier à juin 2026. Lyon a payé un million d’euros au Real Madrid pour renforcer son attaque cet hiver. C’est un joli coup réalisé par la présidente Michele Kang et Michael Gerlinger, le nouveau Directeur général des Gones.

John Textor s’est empressé de réagir à la signature de la pépite brésilienne à l’Olympique Lyonnais. Il ne félicite pas particulièrement la nouvelle direction du club, mais s’enflamme pour la connexion qui marche bien entre les joueurs brésiliens et l’OL. « Brésil et France… À Lyon, la tradition se perpétue. Allez l’OL », a-t-il balancé sur Instagram, tout en relayant le communiqué officialisant le prêt d’Endrick.

Endrick, 29e Brésilien à l’Olympique Lyonnais

En effet, le jeune attaquant du Real Madrid est le 29e Brésilien à porter les couleurs Lyonnaises. Le premier de cette lignée fut Constantino. Il avait joué pour les Gones entre 1956 et 1959. Endrick rejoint son compatriote Vinicius Abner, arrivé en juin 2024 en provenance d’Espagne comme lui, mais du Real Betis Séville.

Pour mémoire, Rafael, Fernando Marçal, Thiago Mendes, Marcelo (Antônio Guedes Filho), Bruno Guimarães, Jean Lucas, Henrique, Lucas Paqueta, Jeffinho et Adryelson ont joué à l’Olympique Lyonnais ces 10 dernières saisons. Toutefois, les plus illustres des Brésiliens passés à Lyon, sont évidemment Sonny Anderson (1999-2003) et Juninho (2001-2009).

