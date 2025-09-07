Mercato : Al-Khelaïfi fait ses adieux à une légende du PSG

Une semaine après la fermeture du mercato estival en France, Nasser Al-Khelaïfi a fait ses adieux à une légende du PSG ce dimanche après-midi. Une page importante du club de la capitale se referme ainsi.

Mercato : Un cadre quitte le PSG et file au Qatar

Ce dimanche, le Paris Saint-Germain a publié un communiqué officiel annonçant le départ de Presnel Kimpembe. Sous contrat jusqu’en juin 2026 et pas dans les plans de Luis Enrique pour cette saison, le défenseur central français est transféré au Qatar Sports club.

« Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif. Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain », écrit le PSG sur ses différents réseaux sociaux. Véritable talent de la formation parisienne, Presnel Kimpembe a passé vingt ans en Rouge & Bleu.

Presnel Kimpembe s’engage au Qatar Sports Club dans le cadre d’un transfert définitif.



Enfant de la région parisienne, Titi, capitaine et leader, Presnel Kimpembe restera pour toujours un joueur majeur dans l’histoire du Paris Saint-Germain. ❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025

Passé par toutes les catégories de jeunes, le natif de Beaumont-sur-Oise gravit les échelons avant d’intégrer l’effectif U19, où il fait ses premiers pas en Youth League en septembre 2013, à seulement 17 ans, atteignant les quarts de finale de la compétition. Il apparaît pour la première fois dans le groupe professionnel de Laurent Blanc à l’occasion du Trophée des champions face à Guingamp, où il remporte son premier titre avec le Paris SG.

🎶 Du Parc des Princes à Paris, au Château des Rois 💛🖤

🎶 من حديقة الأمراء إلى قلعة الملوك 💛🖤



Bienvenue à Doha! 🤝🇫🇷 pic.twitter.com/SQ66hmnlFS — Qatar SC | نادي قطر الرياضي (@QatarSportClub) September 7, 2025

Quelques semaines plus tard, il effectue ses grands débuts avec l’équipe première, le 17 octobre 2014, sur la pelouse du RC Lens, en remplaçant Thiago Motta à quinze minutes de la fin du match. Ce moment marque le début d’une longue et belle histoire entre Kimpembe et le club de la capitale. Après le départ de son vice-capitaine, le président du PSG a eu des mots forts pour le Champion du Monde 2018.

Les adieux émouvants d’Al-Khelaïfi à Kimpembe

Ses tacles rageurs, sa détermination, mais aussi son attachement au maillot resteront à jamais dans la mémoire des supporters du Paris Saint-Germain. Sous la tunique Rouge & Bleu, Presnel Kimpembe a disputé 241 rencontres, inscrit 3 buts, délivré 2 passes décisives et porté à 31 reprises le brassard de capitaine.

Il est également le 3e joueur le plus titré de l’histoire du Paris Saint-Germain avec 8 titres de Champion de France, 7 Coupe de France, 6 Trophée des Champions, 5 Coupe de la Ligue, 1 Supercoupe d’Europe et une Ligue des Champions. Après l’annonce de son départ, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à rendre hommage à un enfant de la maison.

Un Titi devenu légende !

Merci Presko ! ❤️💙 pic.twitter.com/jjkD0TfLB2 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 7, 2025

« Presnel Kimpembe a connu une carrière incroyable au Paris Saint-Germain. Depuis l’âge de 8 ans, Presnel a grandi et s’est développé à tous les niveaux au sein de son club de cœur, où il a toujours été un ambassadeur et un modèle de professionnalisme. Il est un exemple fantastique pour les jeunes joueurs de notre Centre de formation et fera toujours partie de la famille du Paris Saint-Germain. Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour l’avenir et sa prochaine aventure », a confié le président du PSG sur le site du club.