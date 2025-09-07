OM : Contact confirmé avec un entraîneur !

L’OM et les rumeurs, c’est une histoire qui va encore longtemps durer. Alors que l’avenir de Roberto De Zerbi a alimenté l’actualité ces dernières semaines, c’est un contact inattendu qui est confirmé avec un ancien de Ligue 1.

Antonetti, l’OM et des rendez-vous manqués

Libre depuis son départ du FC Metz à l’été 2023, Frédéric Antonetti a révélé dans So Foot avoir reçu plusieurs appels de l’OM. Le club phocéen, fidèle à sa réputation de volcan permanent, a tenté de séduire le technicien corse dans ses périodes les plus délicates. Mais le coach de 62 ans n’a jamais franchi le pas, considérant l’opportunité trop bancale.

« La malchance dans ma carrière, c’est qu’on m’a toujours appelé quand ça allait mal, a regretté Antonetti. (…) Marseille, ils m’ont appelé trois ou quatre fois, à chaque fois quand ils étaient en difficulté. Mais si je viens à l’OM, c’est pour jouer le titre, pas pour faire le pompier de service ! » Le message est clair : Antonetti veut construire, pas simplement recoller les morceaux.

Le tacle appuyé à Marcelo Bielsa

Au-delà de ces confidences, l’ancien coach de Lille ou Strasbourg n’a pas résisté à l’envie de décocher une flèche à Marcelo Bielsa, idole pour certains supporters marseillais. Selon lui, l’Argentin est largement surcoté sur le plan tactique. « C’est un personnage particulier. Franchement, tactiquement, c’était très faible. Meilleur entraîneur du monde d’après Guardiola… Mais bon, je n’ai pas vu ça », a-t-il lâché.

Antonetti a rappelé le dernier match de Bielsa avec l’Olympique de Marseille, une défaite contre Caen (0-1). « Il s’est fait manger. C’était très déséquilibré, des espaces énormes… » Un jugement tranchant, qui tranche avec l’aura presque mystique du “Loco” chez certains. À Marseille, décidément, même les entraîneurs refusés ou critiqués font toujours parler d’eux.