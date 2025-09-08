Mercato PSG : 90M€ ! Le Paris SG reçoit une réponse cash

Parti du PSG sans jamais s’y imposer, Hugo Ekitike a pris une revanche éclatante… mais sans esprit de revanche. Transféré à Liverpool pour 90 M€, l’ancien Rémois a livré une réponse cash sur son passage parisien.

Mercato PSG : Hugo Ekitike, l’incroyable ascension

Formé à Reims, prêté puis acheté par le PSG pour environ 35 M€, Hugo Ekitike n’avait pas trouvé sa place dans un vestiaire déjà saturé de stars. Entre Mbappé, Neymar et Messi, le jeune attaquant n’a jamais vraiment eu sa chance. Décrié, parfois moqué, il a choisi l’exil pour se reconstruire.

Et quel choix ! À Francfort, l’attaquant de 23 ans a explosé tous les compteurs : 26 buts en une saison et demie, une confiance retrouvée et une nouvelle aura en Bundesliga. Liverpool n’a pas hésité à sortir le chéquier avec 90 M€ pour attirer l’un des buteurs les plus prometteurs d’Europe.

Ekitike sans rancune envers le Paris SG

Le Français n’a pas voulu régler de comptes, mais il a tenu à mettre les choses au clair. « Il n’y a aucune haine avec Galtier ou le PSG, c’est de l’apprentissage. Je n’ai aucun regret, j’ai progressé en tant que joueur et humain quand je retrace mon parcours au PSG », a-t-il expliqué.

Lucide, Ekitike reconnaît la difficulté de percer dans un effectif rempli de légendes : « J’étais dans un grand club avec d’immenses stars… cela a été un passage compliqué mais nécessaire. Aujourd’hui, je suis à Liverpool, je suis regardé différemment. Retourner ici en France avec les Bleus, montrer le joueur que je suis, c’est un plaisir », a-t-il conclu.