Mercato FC Nantes : Un départ surprise se négocie en coulisses

Alors que le mercato français a fermé ses portes, le FC Nantes pourrait encore perdre l’un de ses hommes forts. Mostafa Mohamed, buteur face à Auxerre, reste dans le viseur de clubs étrangers.

Mercato FC Nantes : Mostafa Mohamed, le buteur qui fait trembler la Beaujoire

Le mercato est théoriquement clos, mais pas partout en Europe. En Turquie, les tractations se poursuivent jusqu’au 12 septembre, et c’est bien là que se niche l’inquiétude des Canaris. Auteur du but victorieux face à Auxerre, Mostafa Mohamed a rappelé son importance dans l’effectif de Luis Castro.

Lire aussi : FC Nantes : Blessé, Luis Castro prend une décision radicale

Resté malgré des sollicitations estivales, l’attaquant égyptien de 27 ans reste cependant dans la ligne de mire de plusieurs clubs turcs. Ouest-France révèle un intérêt appuyé venu d’Istanbul. Le joueur, évalué à 5 millions d’euros, pourrait ainsi être arraché en toute fin de marché, laissant Nantes dans une situation périlleuse.

Galatasaray en embuscade, Nantes sous tension

Perdre Mohamed serait un coup dur, tant l’attaque nantaise ne regorge pas d’options. Matthis Abline est toujours là, certes, mais la profondeur offensive reste limitée pour un club dont l’ambition première est la survie en Ligue 1. Luis Castro, conscient de la valeur de son avant-centre, ne cache pas son souhait de le conserver.

À voir

Ligue 2 : l’ASSE face à 5 tests grandeur nature

Lire aussi : FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

Galatasaray, qui n’a jamais cessé de suivre l’international égyptien, pourrait revenir à la charge. La blessure récente de Victor Osimhen relance l’urgence pour le club turc, prêt à passer à l’action. Tout dépendra désormais de Waldemar Kita, patron réputé intraitable lorsqu’il s’agit de négocier.