Mercato PSG : Une star sacrifiée, la vraie raison enfin révélée

Le PSG a connu un mercato estival calme dans le sens des arrivées, mais mouvementé dans le sens des départs. Le champion d’Europe a notamment tourné la page Gianluigi Donnarumma à la surprise générale. Parti à Manchester City, le portier italien laisse derrière lui un mélange d’incompréhension et de révélations.

Mercato PSG : Luis Enrique – Donnarumma, le divorce express

Deux saisons et puis s’en va. Le mariage entre Donnarumma et Luis Enrique n’a jamais trouvé sa stabilité. Le coach espagnol a tranché en faveur d’un nouveau cycle avec Lucas Chevalier, recruté pour 40 M€. Une décision assumée avant la Supercoupe d’Europe. « J’ai choisi une autre direction », avait-il affirmé en conférence de presse.

Ce choix n’a pas manqué de surprendre, tant l’Italien avait été l’un des héros de la conquête européenne du PSG en 2025. Mais Enrique, fidèle à ses principes, privilégie un gardien plus à l’aise dans la relance. Donnarumma, lui, a pris acte… et plié bagage.

City s’enflamme pour Donnarumma

À Manchester, le gardien de 25 ans a trouvé une porte grande ouverte. « Le pedigree, la qualité et le palmarès de Gianluigi parlent d’eux-mêmes, et nous sommes tous absolument ravis qu’il nous ait rejoints ici à City », s’est enthousiasmé Hugo Viana, directeur sportif des Skyblues.

Pour Guardiola, ce transfert est presque un paradoxe. Longtemps réticent à recruter un gardien peu habile au pied, il a cédé face aux besoins du moment. Selon The Athletic, l’organisation « moins contrôlée » des Citizens a justifié l’investissement de 30 M€. Donnarumma, autrefois impossible à City, est désormais l’homme censé colmater les brèches.