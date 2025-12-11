FC Nantes : Nouveau coup dur pour le FCN !

Un forfait est déjà confirmé au FC Nantes avant la rencontre contre Concarneau en Coupe de France.

FC Nantes : Un défenseur suspendu avant Concarneau

Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes pour le FC Nantes depuis quelques semaines. Les suspensions et les blessures empêchent les Canaris de rafler des points et de monter au classement. Ils sont actuellement 17e du championnat, les pieds et les mains enfoncés dans la zone rouge.

Les Jaunes et Verts ont enregistré deux victoires, cinq nuls, huit défaites après 15 journées de Ligue 1. Ce sale temps a couté cher au tacticien du club, Luis Castro. Il a été limogé ce mercredi. Ahmed Kantari va le remplacer pour tenter de renverser la situation. Et une autre mauvaise nouvelle tombe.

La commission de discipline de la LFP, réunie mercredi 10 décembre, a confirmé la suspension d’un défenseur nantais pour le 32ᵉ de finale de Coupe de France à Concarneau. Chidozie Awaziem, averti pour la cinquième fois de la saison lors du match contre le Racing Club de Lens, a franchi le seuil qui entraîne automatiquement une sanction.

Le défenseur central, repris par le règlement, a donc écopé d’un match ferme. La décision prendra effet à partir du mardi 16 décembre. Autrement dit, Awaziem jouera encore à Angers, vendredi, en Ligue 1. Il manquera le début de l’aventure nantaise en Coupe de France, ce déplacement à Concarneau qui devait lancer la compétition.

