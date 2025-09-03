Mercato PSG : Donnarumma fait une mise au point choc !

Gianluigi Donnarumma est revenu sur les circonstances de son départ du PSG pour Manchester City. Il aussi fait une mise au point sur sa relation avec Luis Enrique.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma était impatient de signer à Manchester City

Le Paris Saint-Germain ne compte plus Gianluigi Donnarumma dans ses rangs. Le gardien de but de 25 ans n’a pas prolongé sa dernière année de contrat. Il a plutôt opté pour une aventure à Manchester City en fin de mercato. Sa venue chez les Cityzens a nécessité un chèque de 40 millions d’euros.

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma s’offre un contrat en or à Man City

Gianluigi Donnarumma est présenté en conférence de presse 48 heures après ce deal. Il s’est confié sur cette nouvelle étape de sa carrière. Le portier italien avoue qu’il avait « hâte d’aller à Man City, car ils me voulaient vraiment ». Pep Guardiola a insisté pour sa venue. « Je ne peux qu’être fier d’être arrivé dans un club comme City », a-t-il déclaré.

Aucune rancune envers Luis Enrique

Gianluigi Donnarumma a également été interrogé sur les raisons de son départ du PSG. Et sa réponse est plus ou moins surprenante. Le gardien de but n’affiche aucune rancune envers son ancien entraîneur. Luis Enrique avait pourtant précipité les choses en le remplaçant par Lucas Chevalier. « J’ai toujours eu une excellente relation avec Luis Enrique. J’ai apprécié sa franchise avec moi », a-t-il confié.

À voir

Mercato Stade Rennais : Yildirim trouve preneur !

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma à City, la grande déclaration !

L’ancien joueur du PSG est loin d’être déçu. Il est convaincu que chaque entraîneur a « le droit de prendre ses propres décisions ». Il aborde donc sa nouvelle aventure à Manchester City avec fierté, prêt à relever ce nouveau challenge.