OM : Pluie d’argent, un joli pactole tombe dans les caisses !

La direction de l’OM doit sans doute se réjouir en semaine européenne. Grâce à son succès contre l’USG en Ligue des Champions, le club phocéen va encaisser un gros pactole.

LDC : L’OM encaisse près de 50 millions d’euros

L’Olympique de Marseille réalise un parcours intéressant en Ligue des champions. Ses deux victoires consécutives contre Newcastle (2-1) et l’USG (3-2) relancent l’OM dans la course pour les barrages. Le club entraîné par Roberto De Zerbi semble quasiment assuré de passer ce premier tour.

Mais ce n’est pas tout. Son parcours sur la scène européenne s’avère aussi être une véritable mine d’or financière. Grâce à ses performances dans la compétition, l’OM a déjà sécurisé un pactole d’environ 50 millions d’euros, indique le média Treize013. Cette cagnotte peut encore gonfler.

Lire aussi : Scandale USG-OM : Une erreur d’arbitrage dénoncée !

À voir

PSG : Nuno Mendes fait une promesse aux fans après Bilbao !

La direction de l’OM a déjà encaissé une somme de 24,92 millions d’euros, répartie comme suit : une prime fixe de 18,62 millions d’euros garantie à toutes les équipes participant à la phase de groupes ainsi que 6,3 millions d’euros provenant de ses trois victoires obtenues en C1.

Des bonus supplémentaires en cas de qualification

À cette base stable s’ajoutent les parties variables : 4,8 millions d’euros pour le coefficient UEFA et 19,6 millions d’euros représentant la somme pondérée par les droits TV et le classement quinquennal. Ce sont donc près de 49,3 millions d’euros que l’OM a sécurisé depuis le début du tournoi.

Cela représente un joli pactole pour les Olympiens. Des revenus additionnels attendent encore l’Olympique de Marseille en cas de qualification. L’actuel 16eme du classement général, avec 9 points, est bien parti pour toucher 5,7 millions d’euros associés à ce classement de phase.

La qualification pour les barrages lui permettrait de bénéficier d’un bonus d’1 millions d’euros. La source explique que si l’OM venait à passer les barrages, ce sont près de 11 millions d’euros supplémentaires qui tomberont dans les caisses. La possibilité de toucher ce montant dépendra désormais des deux derniers tests : la réception de Liverpool et à Bruges.

Lire la suite sur l’OM :

INFO Mercato : L’OM négocie une première arrivée à 20 M€

À voir

Mercato ASSE : Une annonce officielle tombe à Saint-Etienne

Mercato OM : Accord trouvé, un buteur arrive !

Taupe à l’OM : Un joueur du Stade Rennais visé !