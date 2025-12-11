Champions League : Après Bilbao, retour bosselé pour le PSG

Hier soir, le PSG n’a pas vécu une soirée facile au stade San Mamés. Ballottés par une équipe de l’Athletic Bilbao rugueuse et bien en place, les Rouge et Bleu n’ont pas réussi à faire mieux qu’un match nul. Mais le départ du Pays basque s’annonce bien mouvementé pour le Champion de France et d’Europe en titre.

Le bus du PSG caillassé à Bilbao

Après le match nul à Bilbao (0-0), le Paris Saint-Germain a décidé de passer la nuit dans le Pays basque pour mieux récupérer et revenir dans la journée sur Paris. Une décision que doivent regretter Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs du PSG, sans y être pour quelque chose forcément. En effet, RMC annonce que le bus du club de la capitale a été attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi.

Lisez aussi : LdC : le PSG veut massacrer l’Athletic Bilbao !

« Selon nos informations, le bus parisien a été caillassé cette nuit dans le centre-ville de Bilbao devant l’hôtel, où résidait le club. Les joueurs repartent du Pays basque à 10 heures 40. Atterrissage à Paris prévu à 11 heures 55 », rapporte le journaliste Arthur Perrot. L’incident n’a fait aucune victime puisque les Parisiens dormaient à poings fermés au moment, où deux pierres ont percuté les vitres du car.

À voir

Mercato ASSE : Une annonce officielle tombe à Saint-Etienne

Le Paris Saint-Germain a tout de même décidé de choisir un autre moyen de locomotion pour les emmener ce jeudi matin vers l’aéroport. Pour rappel, à l’aller, c’est le vol en provenance de Paris qui a eu beaucoup de mal à se poser, forçant le pilote à une manoeuvre compliquée en raison de fortes rafales de vent. Luis Enrique et la délégation du PSG sont attendus en France sur les coups de midi.

Lisez aussi : Bilbao – PSG : Luis Enrique a tranché pour Nuno Mendes, avec des choix forts

À noter qu’avec leur match nul à San Mamés, les hommes de Luis Enrique ont laissé leur deuxième place au Bayern Munich et ont très probablement dit adieu à la possibilité de finir premiers, eux qui comptent désormais cinq points de retard sur le leader Arsenal à deux journées de la fin de la phase de ligue. Les Parisiens affronteront le FC Metz dimanche prochain pour le compte de la 16e journée de Ligue 1, avant la trêve de Noël.

Lire aussi sur le PSG

PSG : Luis Enrique sort l’artillerie lourde contre Bilbao, la compo !

À voir

OM : Pluie d’argent, un joli pactole tombe dans les caisses !

PSG : Le Paris SG retient son souffle, nouvelle importante en vue

Bilbao-PSG : Nouvelles inquiétantes pour Marquinhos, blessé