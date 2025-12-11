ASSE : Année terminée pour 7 joueurs de Saint-Etienne

L’entraineur de l’ASSE, annoncé la fin pour 7 joueurs de son équipe en 2025. Ils seront indisponibles jusqu’en 2026. Un terrible coup pour Eirik Horneland !

ASSE : Lamba, Moueffek, Ferreira, Duffus, Annan, N’Guessan et Traoré absents jusqu’en 2026

L’ASSE sera privée de sept joueurs, et non des moindres, pour boucler la première moitié de la saison. Ce sont : Chico Lamba, Aïmen Moueffek, João Ferreira, Joshua Duffus, Ebenezer Annan, Djylian N’Guessan et Lassana Traoré.

En dehors des deux derniers, ces absents sont tous des joueurs majeurs dans le groupe d’Eirik Horneland. Leur retour est prévu en janvier 2026, comme l’a annoncé l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne, ce jeudi, en conférence de presse d’avant-match.

Concrètement, ces blessés manqueront la réception du SC Bastia, ce samedi (20h) au stade Geoffroy-Guichard, et le 32e de finale de la Coupe de France contre l’OGC Nice (le 20 décembre). Le match face aux Bastiais compte pour la 17e journée de Ligue 2. C’est le dernier de la première moitié du championnat.

La bonne nouvelle pour l’ASSE, c’est le retour de Lucas Stassin et d’Augustine Boakye. Ayant réintégré l’entraînement collectif, ils postulent pour affronter le club corse.

🎙️ Eirik Horneland avant #ASSESCB 🏥 : "Chico Lamba et Lassana Traoré reviendront en janvier, tout comme João Ferreira, Aïmen Moueffek, Joshua Duffus, Djylian N’Guessan et Ebenezer Annan. Augustine Boakye et Lucas Stassin sont, eux, de retour dans le groupe pour cette rencontre." pic.twitter.com/pfxHNojjSU — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 11, 2025

