PSG : Nuno Mendes fait une promesse aux fans après Bilbao !

Titulaire contre l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions, Nuno Mendes n’a pas montré son meilleur visage mercredi soir en Ligue des Champions. Après le match contre l’équipe basque, le latéral gauche portugais a reconnu au micro de Canal+ que le PSG fera mieux.

PSG : Nuno Mendes voulait bien plus face à l’Athletic Bilbao

Malgré le nul ramené de Bilbao (0-0) en Ligue des Champions, le vestiaire du Paris Saint-Germain n’a pas sombré dans la frustration. Nuno Mendes l’a reconnu au micro de Canal+ : le Paris SG peut faire mieux. L’international portugais reconnaît que son équipe n’était pas forcément au top. Toutefois, le crack de 23 ans promet que les Rouge et Bleu montreront un bien meilleur visage lors des prochains matchs.

« Non, pas de déception. Mais on doit faire plus. On n’a pas été à notre maximum. Il fallait en faire davantage pour gagner et on n’a pas su le faire. Ce n’est pas le résultat qu’on voulait, mais on continue. On a du temps pour corriger ce qui n’a pas fonctionné, ce sera mieux au prochain match », a assuré Nuno Mendes.

En janvier, le PSG se rendra au Portugal pour affronter le Sporting, l’ancien club de Nuno Mendes, et il faudra absolument gagner pour s’assurer une qualification directe dans le top 8. Un objectif raté mercredi soir face à l’Athelic Bilbao.

Le Paris SG sous pression après Bilbao ?

Deuxième sur 36 avant la 6e journée, le PSG a perdu une place au classement de la phase de ligue de la Champions League, mais a validé sa qualification pour le prochain tour après son nul à Bilbao. Ce nul n’est toutefois pas une si bonne opération au classement en vue des premières places. Au classement, le Bayern Munich compte 15 points, soit deux de plus que le PSG.

Heureusement, l’Inter Milan a perdu à domicile face à Liverpool mardi soir sur un penalty de Dominik Szoboszlai en fin de match tandis que le Real Madrid s’est incliné à domicile mercredi soir face à Manchester City (1-2). L’Inter Milan et le Real Madrid restent donc derrière le PSG, avec un point de retard, mais City est revenu à hauteur du PSG, avec toutefois un moins bon goal-average que le PSG.

Cette saison, l’UEFA a décidé de récompenser les équipes du Top 4 et du Top 2. Les équipes terminant dans le top 4 sont ainsi assurées de recevoir au match retour en quarts de finale, si elles se qualifient. Celles qui finiront dans le Top 2 auront ce même privilège jusqu’en demi-finale en cas de qualification, tandis qu’en cas d’élimination d’une tête de série, cet avantage sera transféré à l’équipe qui l’aura battue.

Le PSG a donc tout intérêt à finir dans le Top 4 et même dans le Top 2 et a en ce sens fait une mauvaise opération mercredi soir à Bilbao au niveau comptable puisque le Bayern Munich lui est passé devant. Le club allemand affrontera l’Union Saint-Gilloise, qui vient de perdre contre l’OM, et le PSV Eindhoven lors des deux dernières journées, tandis que le Paris Saint-Germain se déplacera à Lisbonne pour défier le Sporting avant de recevoir Newcastle le 28 janvier.

