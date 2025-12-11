Mercato ASSE : Une annonce officielle tombe à Saint-Etienne

L’ASSE a lâché une annonce officielle relative au recrutement, à trois semaines de l’ouverture du marché du mercato d’hiver.

Mercato : L’ASSE cherche un Manager général pour son équipe féminine

Les dirigeants de l’ASSE préparent sans doute le mercato hivernal, dont l’ouverture officielle est fixée au 1er janvier 2026. La première cible des Stéphanois est Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque. Un défenseur est également recherché pour renforcer l’équipe d’Eirik Horneland.

Mais en marge du marché de l’équipe masculine, la Direction stéphanoise a annoncé officiellement sur le réseau social LinkedIn, qu’elle cherche un Manager général pour son équipe féminine, engagée en Arkema Première Ligue.

« L’AS Saint-Etienne recherche un Manager Général de la Section Féminine pour prendre les rênes d’un projet de grande envergure : transformer un programme en une force durable et de premier plan du football féminin européen », indique le club dans son communiqué.

« Vous bénéficierez du soutien total du groupe propriétaire, Kilmer Group, reconnu pour son engagement et ses investissements significatifs dans le sport féminin. Ce rôle dépasse la simple gestion : c’est l’occasion de bâtir un héritage et de conduire un changement majeur au sein d’un club prestigieux et ambitieux, basé à Saint-Etienne », a souligné Sainté pour son offre d’emploi.

Les Vertes dernières de l’Arkema Première Ligue

Pour rappel, l’équipe féminine de l’ASSE est dernière du championnat après 9 journées. Elle est donc menacée de relégation. Les responsables mettent donc les bouchées doubles, pour lui donner les moyens de « rivaliser au plus haut niveau ».

Selon les précisions d’Evect, cette annonce n’est pas relative à la position actuelle des Vertes : « Elle s’inscrit dans une volonté d’évolution globale du club chez les féminines. Cette arrivée ne devrait pas être la seule dans les prochains mois ».

