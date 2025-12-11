INFO Mercato : L’OM négocie une première arrivée à 20 M€

L’OM est bien déterminé à boucler une première signature cet hiver. Les dirigeants phocéens ont même entamé des discussions directes avec Flamengo pour Jorge Carrascal.

Mercato : L’OM lance les négociations pour Jorge Carrascal

L’Olympique de Marseille ne prévoit pas un bouleversement majeur de son effectif cet hiver. Mais le recrutement d’un nouveau milieu offensif se fait de plus en plus ressentir. Telle serait la priorité de Medhi Benatia pour ce mercato de janvier.

Le directeur sportif de l’OM et son équipe travaillent sur plusieurs pistes dans ce sens. Et l’une d’entre elles conduit à Jorge Carrascal. L’international colombien (21 sélections) évolue actuellement à Flamengo au Brésil. Son profil polyvalent a rapidement tapé dans l’œil des recruteurs phocéens. Ceux-ci ont même déjà entamé les premières manœuvres pour sa venue à Marseille.

À voir

PSG : Grosse inquiétude à Paris après Bilbao !

Lire aussi : INFO Mercato : Un crack brésilien se rapproche de l’OM !

Le journaliste Cesar Auguste Londono le confirme, des contacts directs ont récemment été établis entre l’OM et le club brésilien pour Jorge Carrascal. Cette approche n’a pas vraiment été rejetée. Flamengo étant disposé à laisser partir son joueur de 27 ans contre un chèque d’environ 20 millions d’euros. Les discussions pour ce deal vont s’intensifier.

Une rude concurrence autour du dossier

L’intérêt de l’Olympique de Marseille pour Jorge Carrascal n’est pas fortuit. Son recrutement serait une demande personnelle de Roberto De Zerbi. Le technicien italien militerait en interne pour la venue du Colombien. Il l’estime capable d’apporter l’étincelle et la qualité de passe nécessaires à son système de jeu.

🚨Des contact direct ont lieu entre l’OM et Flamengo pour Jorge Carrascal 🇨🇴 (27 ans) qui serait une demande directe de Roberto De Zerbi 🇮🇹 et le club brésilien le laisserait partir pour 20M€.#TeamOM #MercatOM | 🗞️ @cesaralo / @PierreGerbeaud pic.twitter.com/r6R9OQlJGq — ActuOlympien (@ActuOlympien) December 10, 2025

Ce dossier sera toutefois très complexe, car l’OM n’est pas le seul club intéressé par l’ancien joueur du CSKA Moscou. La Juventus Turin et l’Ajax Amsterdam suivent également Jorge Carrascal. Cette concurrence devrait compliquer la tâche aux Olympiens.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Accord trouvé, un buteur arrive !

Taupe à l’OM : Un joueur du Stade Rennais visé !

À voir

ASSE : Kilmer Sports marque des points, malgré la relégation

Mercato OM : Le nouveau Ben Arfa a signé à Marseille