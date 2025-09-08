Mercato FC Nantes : Un super crack snobe le FCN !

Une cible prioritaire du FC Nantes pendant le mercato estival se dirige vers l’Arabie Saoudite. Le jeune meneur de jeu tourne le dos aux Canaris.

Mercato FC Nantes : une piste s’éloigne, Adli choisit l’Arabie saoudite

Yacine Adli, 25 ans, veut changer de cap. Le milieu de terrain de l’AC Milan est annoncé tout proche d’Al Shabab, en Arabie saoudite. Contrat proposé : trois ans. Salaire triplé, jackpot assuré. Des clubs français comme le FC Nantes, Lens ou Auxerre avaient tenté leur chance. Mais l’ancien Bordelais regarde ailleurs. L’Europe ne sera plus son terrain. Direction le Golfe, avec un défi nouveau.

Jusqu’ici, Adli refusait de nombreuses offres. La Russie ? Non. Le Qatar ? Non plus. Mais l’offre saoudienne a tout bouleversé. Sept millions d’euros par saison, avance Foot Mercato. Difficile de dire non, même avec un contrat courant à Milan jusqu’en 2026. Les deux clubs discutent encore. Mais l’accord est presque scellé. Reste une ultime hésitation, côté joueur. Le mercato saoudien ferme bientôt. Le temps presse.

Si tout se conclut, Adli rejoindra à Al Shabab d’autres Européens déjà installés. Une nouvelle aventure, bien loin des terrains de Ligue 1 qu’il a longtemps fréquentés. Les pensionnaires de la Beaujoire vont devoir chercher d’autres cracks, car il ne posera pas ses valises à Nantes cette saison.