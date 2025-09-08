Mercato : le Stade Rennais attend 3 M€ !

La direction du Stade Rennais est sur le point de boucler un autre transfert pendant ce mercato estival. Un indésirable se rapproche de la Turquie.

Mercato Stade Rennais : Dogan Alemdar vers un départ à 3 M€ ?

Le Stade Rennais a déjà beaucoup réduit son effectif cet été. Vingt-sept joueurs sont partis. Pourtant, un autre départ se profile encore, alors que le mercato est clos en France. Le club breton a allégé son groupe, mais il a aussi recruté. Des renforts offensifs comme Esteban Lepaul ou Breel Embolo, des joueurs de couloir comme Quentin Merlin ou Przemyslaw Frankowski ont posé leurs valises au Roazhon Park. L’objectif des dirigeants rennais est de garder un effectif compétitif malgré l’exode.

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais officialise un autre transfert

Mais ailleurs, le marché reste ouvert. En Arabie saoudite, en Russie, en Turquie. Et c’est justement là que Rennes discute. Selon le journaliste turc Yagız Sabuncuoglu, Göztepe SK négocie pour Dogan Alemdar. L’offre attendue : 3 millions d’euros. Le gardien, arrivé en 2021 pour 3,5 M€, n’a jamais réussi à s’imposer. D’abord numéro trois, il avait profité de quelques absences pour jouer. Mais il n’a pas convaincu. Il a donc été placé sur la liste des transferts cet été.

À voir

Mercato FC Nantes : Un super crack snobe le FCN !

Lire aussi : Mercato : le Stade Rennais subit un sale coup de l’OL !

Un retour en Turquie paraît logique. Le marché y ferme le 12 septembre. Rennes a donc encore le temps de conclure. Ce transfert pourrait être le dernier mouvement de l’été. Et malgré cette vague de départs, le SRFC vise toujours l’Europe.