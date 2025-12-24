Mercato OM : Terrible coup d’arrêt pour Sofiane Diop !

Milieu offensif de l’OGC Nice, Sofiane Diop a récemment été associé à un transfert à l’OM. Mais les dirigeants phocéens ont finalement d’autres projets en tête.

Mercato : L’OM en retrait, Sofiane Diop s’éloigne brutalement

Une semaine avant l’ouverture du mercato hivernal, l’une des pistes séduisantes de l’Olympique de Marseille s’évapore. Sofiane Diop ne devrait pas rejoindre la Commanderie en ce mois de janvier. Le milieu offensif de l’OGC Nice était pourtant présenté comme la recrue idéale pour l’OM.

Sa polyvalence tactique, capable d’évoluer dans l’axe comme dans les couloirs, correspond idéalement au besoin de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM a clairement affiché son désir de recruter un milieu offensif cet hiver. L’objectif est d’avoir un nouveau chef d’orchestre pour épauler Mason Greenwood.

Sofiane Diop semble parfaitement remplir ce critère. Des discussions auraient même déjà débuté pour sa venue à Marseille. Sauf que les dernières révélations viennent doucher les espoirs phocéens. L’insider Marwan Belkacem l’assure, la direction de l’OM n’a jusqu’ici entrepris aucune démarche concrète pour l’international marocain.

L’Olympique de Marseille privilégie d’autres cibles offensives

L’informateur est catégorique sur le sujet : aucun contact n’a été établi entre le Sofiane Diop et le directeur sportif de l’OM, Medhi Benatia. Le milieu offensif de l’OGC Nice ne figurerait donc pas sur la liste des priorités marseillaises.

Medhi Benatia et son équipe explorent visiblement d’autres horizons pour dénicher le futur numéro 10 de l’équipe. Les noms de Jorge Carrascal et Himad Abdelli reviennent avec force ces dernières à Marseille. Quoi qu’il en soit, le mercato d’hiver promet d’être animé à l’OM.

