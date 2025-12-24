Mercato : L’OM en feu, accord trouvé avec Himad Abdelli !

Alors que tout semblait bouclé pour sa venue à Lyon, Himad Abdelli se dirige finalement vers l’OM. Les Phocéens ont clairement pris les devants pour sa signature.

Mercato : Himad Abdelli favorable à une arrivée à l’OM

Avant son ouverture officielle, le mercato de janvier est déjà secoué par un retournement de situation. Himad Abdelli, le maître à jouer du SCO d’Angers, était pressenti pour rejoindre l’Olympique Lyonnais. Les Gones étant parvenu à obtenir l’accord de principe de l’international algérien.

Mais c’était sans compter sur l’irruption de l’Olympique de Marseille qui a totalement rebattu les cartes dans ce dossier chaud. Himad Abdelli sait qu’il se trouve dans une position stratégique. Son contrat expirant en juin prochain, il peut négocier avec le club de choix dès cet hiver. Et l’approche de l’OM semble l’avoir convaincu.

Le compte spécialisé La Minute OM sur X le confirme, le milieu offensif d’Angers accorde désormais sa préférence à Marseille. L’OL, qui pensait avoir bouclé l’affaire pour un millions d’euros, subit donc un énorme camouflet. Même si rien n’est encore officiel pour le joueur de 25 ans.

Le facteur Roberto De Zerbi

Himad Abdelli est actuellement convoqué avec la sélection d’Algérie afin de disputer la CAN 2025. Il sait aussi que son avenir en club devra être vite réglé. L’OM semble clairement en pole position pour le recruter. La perspective de travailler sous les ordres de Roberto De Zerbi, qui recherche activement un véritable numéro 10 semble avoir pesé lourd dans la balance.

Himad Abdelli privilégierait ainsi le projet marseillais à celui de la cité des Gones. Cette concurrence est en tous cas une aubaine inespérée pour Angers. Les dirigeants angevins devront céder leur joueur au plus offrant, six mois seulement avant la fin de son bail.

