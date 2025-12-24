Mercato OL : Un gros doute sur la relance d’Endrick à Lyon

Endrick arrive à l’OL cet hiver en tant que renfort offensif. Sidney Govou doute pourtant qu’il dynamise l’équipe actuelle de Paulo Fonseca.

OL : Sidney Govou n’est pas certain de l’apport d’ Endrick

L’OL s’est réjoui de l’arrivée d’Endrick sous la forme d’un prêt, jusqu’à la fin de la saison. Il arrive du Real Madrid pour renforcer le secteur offensif de l’équipe de Lyon. Il sera positionné en pointe de l’attaque à la place de Martin Satiano, qui n’a pas remplacé valablement Alexandre Lacazette et Georges Mikuatadze.

À voir

Mais avant les premiers pas de la pépite brésilienne sous le maillot des Gones, Sidney Govou reste très prudent. Il n’est pas certain que ce dernier affole les compteurs à l’OL.

« Personne n’a assez de repères pour savoir ce qu’Endrick est capable de faire, même si c’est forcément un bon joueur », a-t-il confié au journal Le Progrès, avant de s’interroger : « Un attaquant qui marquerait plus de buts ferait-il les efforts défensifs de Martin Satriano ? »

« Endrick aura des objectifs contraires aux objectifs collectifs », selon Govou

L’attaquant de 19 ans n’a disputé que deux bouts de matchs en Liga, soit 22 minutes cumulées, et 1 match en coupe du Roi, toute la première moitié de la saison. De ce fait, des doutes sont émis sur sa forme physique actuelle.

« Attention, un remplaçant qui ne joue jamais, c’est souvent qu’il y a un problème. Endrick aura des objectifs individuels qui pourraient ne pas correspondre aux objectifs collectifs de l’équipe, c’est ce qui me dérange », a alerté l’ancienne gloire de l’Olympique Lyonnais.

De façon plus global, Sidney Govou estime que « quand une mécanique marche bien » dans une équipe, « il faut faire attention, car elle peut se dérégler très vite ».

L’ancien Lyonnais doute des effets positifs du mercato d’hiver

Pour rappel, Lyon est premier de la phase de Ligue en Europa League, sur 36 équipes. En Ligue 1, l’équipe de Paulo Fonseca est 5e à 5 points du podium. Elle est également qualifiée pour les 16es de finale de la coupe de France et affrontera Lille, le 11 janvier 2026.

« Je ne crois au mercato d’hiver que quand il faut remplacer un blessé. Je ne suis pas sûr que ce est toujours bon pour l’équilibre de l’équipe », a conclu le consultant sportif dans le quotidien régional.

À voir

