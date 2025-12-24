ASSE : Montée en Ligue 1, un mauvais présage pour les Verts

Troisième de Ligue 2 à la mi-saison, l’ASSE est proche de son unique objectif. Mais un mauvais présage est annoncé sur la fin de saison des Verts.

L’ASSE est dans son objectif de remontée immédiate, mais …

L’ASSE a fini à la 3e place du podium, avec 30 points au compteur et la meilleure attaque de Ligue 2, avec 35 buts marqués en 17 journées. À l’issue de la phase aller du championnat, les Stéphanois sont devancés par l’ES Troyes (35 points) et le Red Star (32 points).

L’équipe de Saint-Etienne est donc dans le peloton de tête de la course pour la montée en Ligue 1 et reste dans son objectif de remontée. Fort de cela, Kilmer Sports Ventures n’a pas pris la décision de limoger Eirik Horneland à la trêve hivernale.

« Aucune équipe n’est montée en Ligue 1, au rythme de 25 buts encaissés en 17 journées »

Toutefois, L’Équipe indique que l’ASSE n’est pas vraiment assurée de se qualifier directement pour la Ligue 1. Plus précisément, elle est mal embarquée pour finir à la première ou deuxième place du championnat, qui donne droit directement au retour dans l’élite.

À voir

OL Mercato : Endrick arrive à Lyon, Textor s’enflamme

Lisez aussi : ASSE : Un an de Horneland à Saint-Etienne, un bilan décevant

Le quotidien sportif s’appuie sur les statistiques antérieures de la Ligue 2 pour soutenir son annonce. « Depuis l’instauration de la poule unique en Ligue 2, en 1993-1994, aucune équipe n’est montée en Ligue 1, au rythme de 25 buts encaissés en 17 journées », a-t-il indiqué.

Saint-Etienne, 4e pire attaque de Ligue 2 à la mi-saison

En effet, l’AS Saint-Etienne possède certes la meilleure attaque du championnat, mais elle a également la 4e mauvaise défense. Elle a concédé 25 buts, soit 1,4 but en moyenne par match disputé. L’EA Guingamp (30 buts concédés), Amiens SC et Boulogne-sur-Mer (26 buts concédés chacun) sont les équipes (mal classées) qui font pire que les Verts.

« On voit encore qu’on concède trop de buts, tout en étant capables d’en marquer. On manque encore d’engagement défensif », a martelé Eirik Horneland, après l’élimination de l’ASSE à Nice (2-1) en 32e de finale de la coupe de France.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Un malaise profond signalé à Saint-Étienne

À voir

Mercato PSG : Luis Campois prêt à boucler six transferts

ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Etienne !

ASSE : Un an de Horneland à Saint-Etienne, un bilan décevant