Mercato PSG : Luis Campois prêt à boucler six transferts

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, compte profiter du mercato hivernal pour effectuer quelques réajustements au sein de l’équipe. Six nouvelles recrues sont attendues pour compenser d’éventuels départs.

Mercato PSG : Luis Campois vise six nouveaux joueurs cet hiver

Le Paris Saint-Germain ne compte pas vraiment chambouler son effectif lors de ce mercato hivernal. La ligne directrice du club de la capitale est très claire : privilégier la stabilité aux signatures couteuses. L’heure est donc à la préservation d’un équilibre collectif durement acquis sous l’ère Luis Enrique.

Le PSG a visiblement troqué sa frénésie lors des marchés de transferts pour une stabilité maîtrisée. Cela n’empêche pas pour autant Luis Campos de travailler sur le mercato. Le directeur sportif parisien et son équipe ont même déjà identifié six jeunes joueurs capables de s’adapter aux systèmes de jeu de Luis Enrique.

Un recrutement conditionné à des départs

Le compte PSG Inside-Actus sur X dévoile cette liste. On y retrouve des talents de Ligue 1, comme Maghnes Akliouche de Monaco et Ayyoub Bouaddi du LOSC. Des espoirs internationaux y figurent également, tels que Manu Koné (AS Rome), Andrey Santos (Chelsea), Rodrigo Mora (Porto) et Gilberto Mora (Tijuana).

Ces cibles confirment la volonté du PSG de bâtir sur l’avenir avec de jeunes joueurs capables de s’adapter à un environnement exigeant. Cependant, toute nouvelle arrivée est strictement conditionnée par un départ préalable. Cette condition vise à éviter un encombrement au sein d’un groupe bien fourni. Un futur départ de Lucas Beraldo devrait donc ouvrir la porte à une arrivée en défense.

