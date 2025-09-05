Mercato : le Stade Rennais officialise un autre transfert

Fin de parcours pour Christopher Wooh au Stade Rennais. Le club a confirmé son départ.

Mercato : Officiel, Christopher Wooh quitte le Stade Rennais pour Moscou

Encore un mouvement dans l’effectif breton. La direction du Stade Rennais annonce la séparation avec son défenseur camerounais, Christopher Wooh désormais attendu au Spartak Moscou. Arrivé lors du dernier jour du mercato estival 2022, Wooh avait quitté Lens après sa formation à Nancy. En deux saisons, il a disputé 60 matchs sous le maillot rennais.

Né à Louvres, il va découvrir la Russie et un nouveau championnat. « Rouge et Noir depuis l’ultime jour du mercato estival 2022, Christopher Wooh avait rejoint la Bretagne en provenance du RC Lens, après avoir été formé à l’AS Nancy-Lorraine. Le défenseur central aura porté le maillot Rouge et Noir à 60 reprises : le natif de Louvres découvrira bientôt le championnat russe sous le maillot du Spartak Moscow. Merci Chris et bonne route pour la suite, tant en club qu’avec la sélection du Cameroun !», a indiqué le club dans un communiqué.

Les rumeurs circulaient depuis quelques mois, mais Christopher Wooh n’a pas trouvé un nouveau point de chute avant la fermeture du marché des transferts. Le Camerounais n’entre plus dans les plans du tacticien rennais, Habib Beye.