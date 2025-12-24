INFO Mercato : Ousmane Dembélé en désaccord avec le PSG

À l’approche du mercato hivernal, la prolongation d’Ousmane Dembélé devient un véritable casse-tête au PSG. L’attaquant français serait en désaccord avec sa direction.

Mercato PSG : La prolongation d’Ousmane Dembélé s’enlise

Le Paris Saint-Germain prépare activement son prochain mercato hivernal, sans l’intention de bouleverser son équipe. Le club de la capitale privilégie plutôt la stabilité. La direction du PSG a même entamé une vaste opération de prolongation de contrat en interne.

Le renouvellement de bail de Willian Pacho, Fabián Ruiz et Senny Mayulu sont même en cours de finalisation. Mais cet optimisme ambiant se heurte aujourd’hui à un obstacle de taille : le dossier Ousmane Dembélé. L’attaquant français est lié au PSG jusqu’en juin 2028.

La direction de Paris a entamé depuis des mois des négociations afin de le prolonger. Sauf que jusqu’ici, ces discussions n’ont pas encore abouti. Un désaccord a même pris de l’ampleur entre les deux camps. Le Parisien explique en effet qu’Ousmane Dembélé encaisse très mal la réduction de son temps de jeu cette saison.

Les dessous de cette discorde inattendue au Paris Saint-Germain

Le Ballon d’Or 2025 a été fragilisé par des pépins physiques récurrents. Il a récemment été éloigné des terrains par la maladie. Ousmane Dembélé espérait vite retrouver du rythme. Mais Luis Enrique et son staff restent prudents quant à son retour. Cette attitude commencerait à agacer le joueur.

L’autre point de friction concerne les modalités de sa prolongation. Le quotidien sportif explique que la direction du Paris SG compte instaurer un nouveau modèle contractuel : un salaire revu à la baisse, compensé par des primes liées à l’assiduité et aux matchs disputés.

Cette proposition ne serait pas du gout du clan Dembélé. L’ancien Barcelonais sait que son historique médical rend ce système particulièrement risqué pour ses revenus. Cette mésentente sème donc le trouble sur son futur proche. Sachant qu’Arsenal serait déjà sur ses traces.

