Mercato Stade Rennais : Echeverri proche de signer ?

Les dirigeants du Stade Rennais ont craqué pour le milieu argentin, Claudio Echeverri. Mais il snobe le club breton pour prendre la direction de l’Espagne.

Claudio Echeverri ne viendra pas au Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal. Le jeune milieu offensif est en grande difficulté en Allemagne. Il avait rejoint le Bayer Leverkusen en prêt pour poursuivre sa progression. Mais en Bundesliga, Claudio Echeverri n’a pas pu convaincre les Allemands.

L’Argentin de 19 ans a fait 11 apparitions au total, dont trois titularisations, et aucune influence décisive. Son prêt va être cassé dès cet hiver, d’un commun accord entre toutes les parties. Le Stade Rennais s’était positionné. À la recherche d’un véritable numéro 10 pour anticiper le départ attendu de Glen Kamara et celui, probable, de Ludovic Blas, le club breton avait étudié le profil de l’ancien joueur de River Plate, comme l’a révélé Ouest-France.

Mais le dossier est sur le point de tomber à l’eau. Selon Fabrizio Romano, Claudio Echeverri va finalement rebondir à Gérone, sous la forme d’un prêt sec de six mois. Un choix facilité par l’appartenance du club catalan au City Football Group, tout comme Manchester City.

