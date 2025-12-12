Mercato : le Stade Rennais accélère pour un top joueur à 10 M€

Les dirigeants du Stade Rennais foncent sur un crack algérien au Danemark pour le prochain mercato hivernal. La décision du joueur est attendue.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré lorgne un Algérien

Prêté à Vejle BK, Amin Chiakha attire du beau monde à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Le Stade Rennais le suit de près. L’international algérien, formé à Copenhague, sait que son club d’origine a fixé son tarif : un peu moins de 10 millions d’euros. À lui, maintenant, de trancher. Son avenir pourrait se jouer dès janvier.

Le jeune avant-centre de 19 ans a quitté Copenhague pour gagner du temps de jeu. Et ça a été un pari gagnant. Ses solides performances lui ont ouvert les portes de l’équipe d’Algérie. Avec Vejle BK, il cumule déjà 16 matchs, toutes compétitions confondues, et six buts. Ses statistiques attisent les convoitises des pensionnaires du Roazhon Park.

Le club breton envisage de passer à l’attaque lors du prochain mercato hivernal. Mais il n’est plus seul sur cette piste. Selon Tipsbladet, le dossier est chaud. Le Borussia Mönchengladbach entre dans la danse. Un club d’Eredivisie également. Copenhague écoute les offres. Cet hiver, Chiakha devra trancher : partir dès janvier ou terminer sa saison au Danemark.

