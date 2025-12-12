OM-Monaco : Confirmation d’un énorme coup dur !

Le choc OM-Monaco se jouera ce dimanche soir au stade Vélodrome. Et à 48 heures du match, l’entraîneur Sébastien Pacognoli a confirmé l’alerte concernant Paul Pogba.

L’AS Monaco inquiet, Paul Pogba incertain contre l’OM

C’est le choc de cette 16e journée de Ligue 1. L’Olympique de Marseille fera face à l’AS Monaco. Les hommes de Roberto De Zerbi abordent cette rencontre avec la ferme intention de s’imposer à domicile. Cela leur permettrait surtout de terminer l’année sur le podium. Tandis que les Monégasques traversent une période délicate.

Ils ont concédé quatre défaites lors de leur six derniers matchs. L’ASM tentera donc de vite sortir de cette mauvaise passe en Champions. Mais le club du Rocher risque d’être privé de Paul Pogba pour ce déplacement à l’OM. La faute à une douleur au niveau de son genou.

Sébastien Pocognoli a lui-même annoncé que le milieu de terrain tricolore était incertain pour ce choc. « Pogba n’était pas à 100 % (…) On verra demain (samedi) s’il est sélectionnable », a-t-il expliqué devant la presse. Cette gêne avait déjà empêché La Pioche de participer à la victoire contre Galatasaray (1-0) mardi en Ligue des champions.

Sébastien Pocognoli récupère deux renforts en défense

Ansu Fati est forfait pour ce match OM-Monaco. L’attaquant espagnol ne s’est pas remis de sa blessure aux ischio-jambiers. Toutefois, Sébastien Pocognoli a reçu des nouvelles encourageantes pour deux autres joueurs. Les défenseurs Éric Dier et Christian Mawissa sont sortis de l’infirmerie.

Ils vont bien et seront disponibles pour le match face à l’Olympique de Marseille. « Ils ont fait les entraînements qu’on attendait ces derniers jours et on a eu de bonnes réponses », annoncé l’entraîneur de l’ASM. Des renforts bienvenus pour le club princier.

