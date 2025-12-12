Dernière heure: La justice déboute Kylian Mbappé face au PSG

Le PSG remporte une autre victoire dans son conflit judiciaire avec Kylian Mbappé. La Cour d’Appel de Paris a récemment rejeté le recours de la star du Real Madrid concernant « la mainlevée des saisies conservatoires. »

PSG : Le recours de Kylian Mbappé rejeté

En mai dernier, le PSG avait obtenu l’annulation de la saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur ses comptes, réclamée par Kylian Mbappé à son ancien employeur. Le juge de l’exécution des peines du Tribunal judiciaire de Paris avait notamment ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires » sur trois comptes du club de la capitale. Cette décision arrivait quelques semaines après la saisie du montant sur les comptes du Paris Saint-Germain. Les représentants de l’international français avaient fait appel de cette décision.

Lisez aussi : Incroyable rebondissement dans le litige PSG – Kylian Mbappé !

Et le 9 décembre passé, la Cour d’Appel de Paris a rendu une ordonnance et a rejeté le recours de Kylian Mbappé de sa demande de suspension du jugement qui a ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires » qu’il avait fait pratiquer sur les comptes du PSG en avril dernier, selon les renseignements livrés ce vendredi par RMC Sport. De sources proches du dossier, la justice demande dans le même temps à Kylian Mbappé de couvrir les frais de procédure et de verser 3.000 euros au PSG, pour abus de procédure.

À voir

Mercato ASSE : Décision validée pour Lucas Stassin

« Pour la deuxième fois, les juridictions ont confirmé l’absence de fondement des demandes de Monsieur Mbappé relatives aux saisies qu’il avait fait pratiquer sur les comptes du Club en avril dernier. Fondamentalement, l’ensemble de ce différend est simplement une question de bonne foi, de maintien des valeurs et de respect des engagements pris. Le Paris Saint-Germain continuera de défendre ses droits avec vigueur », explique Renaud Semerdjian, avocat représentant le Paris SG dans ce dossier.

Lisez aussi : Litige PSG-Mbappé : Le verdict final reporté !

Contacté par le média métropolitain, le clan Mbappé n’a pas répondu à l’appel. Le mardi prochain, les deux parties ont de nouveau rendez-vous devant le Conseil des prud’hommes qui rendra sa décision après l’audience de novembre dernier. Mais le Paris Saint-Germain vient déjà de remporter une petite victoire dans son contentieux avec son ancien joueur.

Lire aussi sur le PSG

Litige PSG – Mbappé : L’attaquant ne compte faire aucun cadeau à Nasser Al-Khelaïfi

À voir

Mercato FC Nantes : Kita montre la porte à un indésirable !

Litige PSG-Mbappé : Le nouveau DG Victoriano Melero défend la position du club

Litige PSG – Mbappé : Pierre Ménès annonce le verdict !