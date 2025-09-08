Mercato OM : Benatia traque une pépite à 0€ !

Le directeur de football de l’OM, Mehdi Benatia fait des yeux doux à un crack marocain libre sur le marché. Mais le joueur se rapproche d’un club espagnol.

Mercato OM : Ziyech encore espéré, mais la piste s’éloigne

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi dispose déjà de plusieurs gâchettes offensives. De nouvelles pépites ont posé leurs valises à Marseille pendant ce mercato estival. Mais les supporters marseillais espèrent un dernier renfort. Dans la liste des joueurs libres, un nom revient souvent : Hakim Ziyech. Le Marocain, technique et expérimenté, semble taillé pour renforcer l’équipe marseillaise. Pourtant, la tendance va ailleurs.

Comme l’an passé, le club marseillais scrute le marché des sans-contrat. En septembre 2024, Medhi Benatia avait flairé l’opportunité Rabiot. Le pari s’est révélé gagnant : le milieu français a porté la réussite de l’OM en 2024-2025. Aujourd’hui, c’est le profil de Ziyech qui fait saliver les fans. Libre depuis son départ d’Arabie Saoudite, il coche toutes les cases.

Mais le Lion de l’Atlas se dirige vers la Liga. Du côté de l’Espagne, Séville avance. Le club andalou, en quête de créativité, tient la corde. Son arrivée dépend d’un détail : libérer un ou deux salaires. Si cela se règle, l’international marocain portera probablement le maillot sévillan. L’OM, lui, patiente et pourrait bientôt passer à l’attaque.