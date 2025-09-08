Mercato OM : La vérité éclate sur le dossier Zhegrova

L’OM pensait tenir l’une de ses recrues phares de l’été. Finalement, Edon Zhegrova a choisi la Juventus, au terme d’un feuilleton étonnant, où même la musique a eu son mot à dire.

Mercato OM : Un été agité et un gros coup manqué

Douze recrues, un effectif chamboulé, et Roberto De Zerbi contraint de rebâtir un collectif presque de zéro : l’OM a vécu un été mouvementé. Igor Paixão, recruté à prix d’or, symbolise l’ambition marseillaise, mais certains dossiers n’ont pas abouti, laissant un goût amer aux dirigeants.

Parmi ces échecs, celui d’Edon Zhegrova reste le plus marquant. L’ailier du LOSC, très convoité, a longuement été dans le viseur de Pablo Longoria et Medhi Benatia. Mais au moment de trancher, l’international kosovar a suivi une autre voie, en s’engageant avec la Juventus.

Zhegrova, un choix du cœur

Le mystère a vite été levé. Proche du joueur, un intime a confié à TMW : « Je lui ai personnellement dit : Mon frère, vers lequel de ces clubs te guide ton cœur ? Ne pense pas à l’argent, mais au football. Il a répondu : Mon cœur dit Juventus. » Une réponse limpide, qui a scellé le destin du dossier.

À travers cette décision, Zhegrova a montré qu’il privilégiait l’histoire et le prestige d’un club à la facilité d’un transfert en Ligue 1. Une claque pour l’OM, qui espérait faire de lui un atout majeur sur les ailes.

Le rappeur derrière le footballeur

Au-delà du terrain, Zhegrova cache une autre facette : celle d’un artiste. L’acteur albanais Vedat Bajrami a ainsi livré une anecdote savoureuse : « Edon fait de la musique pour lui-même, c’est un excellent rappeur et chanteur de hip-hop. »

Créatif, drôle et attachant, l’ailier kosovar cultive son inspiration entre ballon rond et rimes. De quoi donner une touche presque romanesque à ce transfert. Peut-être, un jour, une chanson dédiée à la Juventus ? En attendant, c’est l’OM qui doit digérer ce refrain amer.