PSG : Trois mauvaises nouvelles tombent avant l’OM !

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour le PSG avant le Clasico contre l’OM. Le choc aura lieu après la trêve internationale.

PSG : Grosse tuile avant le Clasico contre l’OM

La trêve internationale bat son plein, mais à Marseille, l’esprit est déjà tourné vers le Clasico contre le PSG, prévu le 21 septembre. Les supporters olympiens suivent chaque nouvelle avec attention, et les dernières informations leur donnent matière à sourire.

Didier Deschamps a conduit l’équipe de France vers une victoire solide contre l’Ukraine (0-2) dans les qualifications du Mondial 2026. Mais au-delà du résultat, deux faits marquants concernent directement le rival parisien. Désiré Doué et Ousmane Dembélé, tous deux cadres du PSG, ont quitté la pelouse blessés. Verdict : quatre semaines pour l’un, six pour l’autre. Deux absences confirmées pour le Clasico, deux atouts majeurs en moins pour Luis Enrique.

À Paris, la colère monte. Le club reproche à Deschamps une gestion jugée risquée et parle d’une mise en danger inutile de ses joueurs. Une tension qui nourrit un climat déjà instable. Comme si cela ne suffisait pas, une autre tuile s’est abattue sur le PSG : Luis Enrique a subi une lourde chute à vélo. Conséquence, une opération de la clavicule. Avant le choc contre l’OM, Paris tremble. Marseille, lui, observe et attend.