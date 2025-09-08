PSG : La décision tombe pour Bradley Barcola !

Le sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps va se passer de l’attaquant du PSG, Bradley Barcola pour le choc face à l’Islande.

PSG : Barcola, un choix prudent de Deschamps ?

Bradley Barcola, attaquant du PSG, est au centre d’une petite inquiétude. Jouera-t-il face à l’Islande ce mardi avec l’équipe de France ? La question reste entière, même si certains indices orientent vers une réponse. D’après La Voix du Nord, Didier Deschamps aurait pris sa décision. Le sélectionneur, suite aux tensions entre le PSG et la Fédération, aurait choisi de ménager le jeune attaquant.

Le club parisien a déjà perdu deux hommes forts. Il s’agit d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. Cette situation a provoqué l’ire de Nasser al-Khelaïfi. L’ogre parisien a un calendrier très chargé après le rassemblement international et doit compter sur ses cadres. Barcola, très sollicité ces dernières semaines, n’échappe pas à cette logique de prudence. Un repos paraît donc probable.

La décision, loin d’être anodine, s’explique par la volonté d’éviter tout risque physique à un joueur encore en phase de progression. Paris surveille de près ses internationaux, et la moindre alerte suffit désormais à déclencher des précautions. Barcola, laissé sur le banc face à l’Islande, bénéficierait alors d’un temps de récupération utile.