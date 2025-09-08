OM : Longoria perd patience, un indésirable mis dehors !

Le président de l’OM, Pablo Longoria, continue de faire le menage au sein de l’effectif. Il travaille à présent sur la résiliation de contrat du gardien de but Ruben Blanco.

Mercato OM : Pablo Longoria n’en peut plus de Ruben Blanco

L’opération dégraissage est loin d’être terminé à l’Olympique de Marseille. 16 départs ont actés à l’OM durant ce mercato estival. Cependant, d’autres joueurs sont poussés vers la sortie en ce début de saison. En plus de Neal Maupay et Pol Lirola, Ruben Blanco vit lui aussi ses derniers jours sous les couleurs phocéennes. Sa situation est devenue intenable aux yeux Pablo Longoria.

Le président de l’OM s’active désormais pour s’en débarrasser au plus vite. Sachant que le gardien de but espagnol n’est pas retenu pour la Ligue des champions. Ceci est un signal sans équivoque de son absence des plans de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM ne compte pas vraiment sur lui. La preuve ? Ruben Blanco n’a disputé qu’une seule rencontre la saison dernière. Ce bilan est insuffisant pour le conserver.

Et même si aucune offre ne s’est présentée pour lui cet été, Pablo Longoria ne compte pas s’arrêter là. Selon L’Équipe, la résiliation du contrat de Ruben Blanco est en cours de traitement. Cette décision permettrait à l’OM de se défaire d’un poids pour ses finances. Le portier de 30 ans percevant un salaire annuel de 2,5 millions d’euros. Cette somme est considérable pour un joueur qui a un temps de jeu quasi inexistant. La patience du président de l’OM a visiblement atteint ses limites. Il privilégierait une séparation rapide pour des raisons financières et sportives.