Révélation à l’OM : Zidane au cœur d’une arrivée inattendue

Zinedine Zidane entretient depuis toujours un lien fort avec l’OM. Cette connexion profonde a même abouti à un transfert inattendu dans les années 2000.

Mercato : Zinedine Zidane décisif dans l’arrivée d’Alberto Rivera à l’OM

Une anecdote de l’histoire secoue actuellement le mercato OM. Car elle met en exergue le geste discret d’une figure emblématique de Marseille : Zinedine Zidane. La légende du Real Madrid n’a jamais évolué dans le club de sa ville. Pourtant, il reste très attaché à cette formation. Zizou est même joué un rôle décisif dans une arrivée inattendu à l’OM.

Lire aussi : Vente OM : Un plan secret avec Zidane étalé au grand jour !

C’est son ancien coéquipier au Real Madrid, Alberto Rivera, qui a fait cette révélation. En 2001, l’ancien milieu de terrain espagnol était en grand difficulté chez les Merengues. Il recherchait alors un nouveau point de chute pour relancer sa carrière. L’Olympique de Marseille s’est présenté à lui, et Alberto Rivera n’a pas hésité un seul instant. Même s’il ignorait le niveau de la Ligue 1 à ce moment-là, son choit était déjà fait.

À voir

Litige OL-Botafogo, une bataille de comptables engagées

Lire aussi : Zinedine Zidane, un nom qui résonne à l’OM !

La raison ? Zinedine Zidane avait pesé de tout son poids sa prise de décision. Le Ballon d’Or 1998 a clairement poussé pour qu’il signe à l’OM. « Zidane m’a dit que c’était un bon club et une bonne ville pour moi », a-t-il confié à Casa Football Podcast. Cette phrase, aussi simple soit-elle, a suffi pour le convaincre. Il a ainsi découvert un « championnat très compétitif ». Agé aujourd’hui de 47 ans, Alberto Rivera garde un excellent souvenir de son bref passage à l’OM de 2001 à 2002. La recommandation de Zizou a été un choix judicieux à ses yeux.