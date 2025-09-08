ASSE : Les supporters de Saint-Etienne frappent un gros coup

Le collectif des supporters de l’ASSE, « Socios Verts », a réuni les fonds nécessaires pour son entrée au capital du club. Il ne reste plus qu’une dernière étape pour la validation.

ASSE : les Socios Verts ont réuni les 120 000 € nécessaires pour entrer au capital du club

Les supporters de l’ASSE, regroupés au sein du collectif « Socios Verts », peuvent désormais faire acte de candidature pour faire leur entrée au capital du club. Ils assurent avoir réuni la somme nécessaire pour prendre des participations au sein de leur club si cher, soit plus de 120 000 euros, selon leurs confidences à la direction des sports de Radio France.

Ils avaient jusqu’au 12 septembre prochain pour réunir la somme indiquée. Mais ce lundi, les Socios Verts » déclarent avoir collecté 125 000 euros. D’après les informations livrées par les supporters à la Radio, plus de 4 000 personnes ont contribué à la collecte de fonds. Des anciennes de gloires de l’AS Saint-Etienne, notamment Jean-Michel Larqué ou encore le Slovaque Lubomir Moravcik y ont contribué.

Une dernière étape de validation à franchir

En effet, le Conseil d’administration du club stéphanois a donné son accord pour le rachat des parts d’un des actionnaires (Vincent Tong-Cuong). Grâce à cette ouverture, l’Association « Socios Verts » pourra donc acquérir 0,1 % de la SASP AS Saint-Etienne. Toutefois, il reste encore une dernière étape pour l’entrée au capital. À savoir la validation des documents administratifs et juridiques ainsi que le transfert des fonds, comme le souligne la source.