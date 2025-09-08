ASSE Mercato : Un joker à la place de Bouchouari ?

L’ASSE va-t-elle recruter un nouveau joueur, comme joker, pour remplacer Benjamin Bouchouari dans son effectif ?

ASSE : Bouchouari transféré hos mercato, Bardeli bloqué

L’ASSE a transféré Benjamin Bouchouari alors que le mercato d’été était déjà refermé. Le club a cédé le milieu de terrain à Trabzonspor contre une indemnité estimée à 4 millions d’euros, plus 1 million d’euros de bonus. C’est le plus gros transfert réalisé par la direction stéphanoise cet été.

Cependant, Kilmer Sports Ventures n’a plus la possibilité de faire venir un milieu de terrain de l’étranger, en se servant de son outil data comme il le fait depuis son arrivée à la tête de l’AS Saint-Etienne, en juin 2024. Et pour cause, le mercato d’été est refermé.

En revanche, il peut recruter un dernier renfort en Ligue 1 et en Ligue 2, sous la forme de joker. Enzo Bardeli était la piste prioritaire des Verts, mais l’USL Dunkerque lui a fermé la porte de sortie.

ASSE : Horneland fait confiance à Gadegbeku à la place de Bouchouari

Les dirigeants stéphanois ne feront pas le forcing, car Eirik Horneland a décidé de faire confiance à deux jeunes joueurs de la réserve : Luan Gadegbeku (18 ans) et Nadir El Jamali (18 ans). Ils ont fait la préparation estivale avec le groupe professionnelle de l’ASSE et ont disputé trois des quatre premières journées de Ligue 2. Le premier a même été titulaire face à Laval, lors de la 1re journée.

“Gadegbeku et El Jamali ont progressé cette saison”, a déclaré le technicien norvégien pour justifier leur promotion. Contrairement à Nadir El Jamali, qui est plus offensif, Luan Gadegbeku pourrait s’installer dans l’entrejeu à la suite du départ de Benjamin Bouchouari, mais aussi en l’absence de Pierre Ekwah, engagé dans un bras de fer avec KSV.