Mercato OM : Marseille face à une grosse offre, Longoria dit non

L’OM fait déjà face à un mercato d’hiver qui s’annonce mouvementé. Courtisé après une saison pleine, Pierre-Emile Højbjerg est au cœur des débats. Face à une offre estimée à 20 M€, Pablo Longoria a tranché, sans trembler.

Højbjerg, le patron silencieux du milieu de l’OM

Arrivé en prêt la saison dernière, Pierre-Emile Højbjerg n’a pas eu besoin d’un long discours pour s’imposer. Par son volume de jeu, son intelligence tactique et son leadership naturel, le Danois a rapidement donné du sens au milieu de terrain olympien. À Marseille, on aime les joueurs de caractère. Lui en a fait une spécialité, sans jamais hausser le ton inutilement.

Avec déjà une vingtaine de matches disputés cette saison et le brassard de capitaine parfois autour du bras, Højbjerg incarne une forme de stabilité rare à Marseille. À 30 ans, sous contrat jusqu’en 2028, il représente bien plus qu’un simple actif de marché : un repère, presque un garde-fou dans une équipe souvent secouée par les vents du mercato.

Mercato : Une offre à 20 M€ qui ne fait pas vaciller Marseille

La Juventus de Turin, attentive aux opportunités d’expérience et de fiabilité, a logiquement coché le nom du milieu franco-danois. Une offre avoisinant les 20 M€ a circulé, suffisante pour attirer l’attention, mais pas pour ébranler la direction marseillaise. Pablo Longoria n’a laissé planer aucun doute. En conférence de presse, le président olympien a fermé la porte avec une fermeté presque pédagogique.

« Concernant Pierre-Emile Hojbjerg, il n’y a aucune discussion. Notre position est ferme : nous ne nous priverons d’aucun joueur important. Il n’y a rien, et aucune possibilité que Pierre-Emile parte. Je ferme complètement la porte », a-t-il déclaré. En recalant la Juventus, Marseille affirme une ambition : celle de bâtir autour de cadres solides. Højbjerg en est un.

